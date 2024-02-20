В Кремле ответили на вопрос о реакции Испании на смерть перебежчика Кузьминова

Кремль не получал сообщений по дипломатическим каналам о летчике-перебежчике Максиме Кузьминове. Так на вопрос журналистов о получении подтверждений о судьбе угнавшего вертолет Ми-8 для Вооруженных сил Украины ответил его пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Lenta.ru

«Мне неизвестно, были ли сообщения по дипломатическим каналам. Мы никакой информации на этот счет не располагаем», — сказал Песков. Газета.Ru