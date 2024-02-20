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Нарышкин: Кузьминов стал моральным трупом, еще когда планировал свое грязное преступление

Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, стал моральным трупом еще когда планировал свое грязное и страшное преступление. Об этом заявил журналистам председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. ТАСС

«Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление», — сказал он. RT на русском

По данным испанских СМИ, пилот Кузьминов, угнавший военный вертолет на Украину, был, предположительно, застрелен 13 февраля. Его труп с 12 пулевыми ранениями обнаружили в провинции Аликанте. News.ru

Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска и направился на территорию Украины в августе 2023 года. Спустя месяц Главное разведывательное управление Минобороны Украины признало, что именно военная разведка убедила россиянина украсть воздушное судно. Lenta.ru

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