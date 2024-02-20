МИД России: релокантов привлекут к ответственности при провокациях на выборах

Релоканты с антироссийской позицией, проживающие за рубежом, будут привлечены к ответственности в случае совершения провокаций в ходе выборов президента, заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям ведомства Геннадий Аскальдович.

«Если они совершат какие-то проступки, то, конечно, будут привлекаться (к ответственности. — RT) в соответствии с российским законодательством», — сказал он РИА Новости.

По словам дипломата, провокации могут быть совершены в странах с большим количеством релокантов и представителей внесистемной оппозиции.

Аскальдович ранее заявил, что покинувшие страну граждане с антироссийской позицией готовятся к проведению провокаций за рубежом в ходе выборов российского президента.