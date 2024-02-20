В Совфеде высказались об идее признать США страной-агрессором

«Конечно, это мысль в правильном направлении. Но обычно парламентская культура подразумевает, что это должно обсуждаться на соответствующем комитете Государственном Думы и после этого оформляться в качестве инициативы палаты. Заявлять, конечно, вольны все, но с точки зрения международно-юридической такие вещи надо оформлять более серьезно», — объяснил Карасин.



Сейчас это просто тезис, который встречает понимание, но нуждается в оформлении Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам