В МИД РФ обозначили ожидания от стран Центральной Азии

Российские власти исходят из того, что все договоренности между Москвой и странами Центральной Азии в области военно-технического сотрудничества будут выполняться, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина.

«Я исхожу из того, что все существующие договоренности между Россией и нашими международными партнерами, включая центральноазиатские государства, наших центральноазиатских партнеров и союзников, будут выполняться», – заявил дипломат.

Так он ответил на вопрос, могут ли страны Центральной Азии сократить военно-техническое сотрудничество с РФ из-за страха попасть под вторичные санкции.