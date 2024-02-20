В МИД РФ обозначили ожидания от стран Центральной Азии

В МИД заявили, что рассчитывают на договоры по ВТС с Центральной Азией
Российские власти исходят из того, что все договоренности между Москвой и странами Центральной Азии в области военно-технического сотрудничества будут выполняться, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина.
«Я исхожу из того, что все существующие договоренности между Россией и нашими международными партнерами, включая центральноазиатские государства, наших центральноазиатских партнеров и союзников, будут выполняться», – заявил дипломат.
Так он ответил на вопрос, могут ли страны Центральной Азии сократить военно-техническое сотрудничество с РФ из-за страха попасть под вторичные санкции.
Галузин отметил, что Россия 30 лет пыталась договориться с Североатлантическим альянсом о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а НАТО тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.