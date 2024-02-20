В РФ формируют новый нацпроект по здоровьесбережению

Мурашко заявил о формировании правительством нового нацпроекта по здоровьесбережению
Правительство РФ обсуждает и формирует новый национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
14 февраля на пленарном заседании Форума будущих технологий президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до конца 2024 года сформировать и обеспечить запуск национального проекта, связанного с развитием современных технологий здоровьесбережения. Он подчеркнул, что необходимо определить объемы и источники финансирования реализации этого нацпроекта.
"Правительство его уже обсуждает, формирует, и потом все параметры будут озвучены", - сказал министр.
Мурашко пояснил, что в нацпроект также будет включен блок вопросов по экстренной помощи. "Не только модернизация первичного звена, но и скоропомощных подразделений, которые принимают пациентов, - вот эта часть инновационная, то, что было озвучено президентом",- сказал он.