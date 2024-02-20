В РФ формируют новый нацпроект по здоровьесбережению

14 февраля на пленарном заседании Форума будущих технологий президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до конца 2024 года сформировать и обеспечить запуск национального проекта, связанного с развитием современных технологий здоровьесбережения. Он подчеркнул, что необходимо определить объемы и источники финансирования реализации этого нацпроекта.

"Правительство его уже обсуждает, формирует, и потом все параметры будут озвучены", - сказал министр.

Мурашко пояснил, что в нацпроект также будет включен блок вопросов по экстренной помощи. "Не только модернизация первичного звена, но и скоропомощных подразделений, которые принимают пациентов, - вот эта часть инновационная, то, что было озвучено президентом",- сказал он.