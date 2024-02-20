Лавров сообщил о наличии конкретных планов сотрудничества Кубы и ЕАЭС

Куба и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) имеют множество конкретных планов сотрудничества, которые скоро будут обсуждаться со всеми членами союза. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.

"Куба заинтересована в сближении с БРИКС . Россия как председатель в БРИКС в этом году будет активно этому содействовать", - сказал министр.

"Будем содействовать дальнейшему развитию отношений между Кубой и Евразийским экономическим союзом, - отметил Лавров. - Там есть целый ряд конкретных планов, которые обсуждались во время визита сюда члена Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева. Эти планы сейчас будут положены на бумагу и будут обсуждаться со всеми членами Евразийского экономического союза".