Лавров сравнил число погибших в Газе и в Донбассе

За почти пять месяцев конфликта в секторе Газа погибло больше гражданских лиц, детей, женщин, чем за весь период с 2014 года после госпереворота на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.
«Это огромные цифры для этого региона, и просвета не видно», — отметил он.
Глава российского МИД добавил, что Россия активно хочет помочь израильтянам и палестинцам договориться. По его словам, никакого другого пути, кроме прямого диалога, Москва не видит, подчеркнул Лавров.
Ранее Лавров заявил, что задачи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе схожи с целью денацификации в ходе СВО. По его словам, Москва и Тель-Авив придерживаются идеи уничтожения экстремизма.
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