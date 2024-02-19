$92.41-0.1499.49+0.14
Войти в почту

Лавров сравнил число погибших в Газе и в Донбассе

За почти пять месяцев конфликта в секторе Газа погибло больше гражданских лиц, детей, женщин, чем за весь период с 2014 года после госпереворота на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Лавров сравнил число погибших в Газе и в Донбассе
© Lenta.ru

«Это огромные цифры для этого региона, и просвета не видно», — отметил он.

Глава российского МИД добавил, что Россия активно хочет помочь израильтянам и палестинцам договориться. По его словам, никакого другого пути, кроме прямого диалога, Москва не видит, подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров заявил, что задачи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе схожи с целью денацификации в ходе СВО. По его словам, Москва и Тель-Авив придерживаются идеи уничтожения экстремизма.

Политика
Биньямин Нетаньяху
Сергей Лавров
МИД России
Россия
Газа
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости