Власти США уступают политикам Евросоюза первенство в русофобских нападках. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей, передает ТАСС.

»<…> Соединенные Штаты уступают Евросоюзу первенство в этой русофобской кампании», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что история расставит все по своим местам. Он призвал жителей стран, которые входят в ЕС, делать выводы из того, кого они «привели к власти».

Так Лавров прокомментировал подготовку Евросоюзом очередного пакета санкций против России.