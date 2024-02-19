Лавров: Запад надо призвать к ответу за нарушения международного права

"Мы общались в сентябре прошлого года в Нью-Йорке на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обменялись оценками, как всегда, в доверительном ключе о тех действительно беспрецедентных процессах на международной арене, в условиях, когда реалии многополярного мира, объективно складывающиеся и отражающие неумолимый ход истории, подвергаются не просто испытанию, а вызывают агрессивную реакцию США и других стран мирового меньшинства, которые всеми правдами и неправдами пытаются сохранить свое доминирование, гегемонию и диктат, - сказал министр. - Средства, к которым ради этого прибегают американские и другие западные представители, совсем не включают в себя дипломатию, а включают в себя шантаж, ультиматумы, угрозы, использование грубой военной силы и санкции".



"Куба не понаслышке знает, что такое незаконное давление, тотальное эмбарго, которое США в одиночку отстаивают как некий легитимный способ действия, - отметил Лавров. - У нас есть задачи на мировой сцене, в том числе задачи мобилизации мирового большинства на отстаивание своих законных прав, как мы активно делаем в рамках созданной пару лет назад Группы друзей в защиту Устава ООН. Интерес к ней возрастает, будем добиваться, чтобы основополагающие принципы Устава ООН были надежно защищены от поползновений переписать международное право".