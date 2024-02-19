Медведев: Россия защищает земли, веками находившиеся в ее составе

Зампредседателя Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что сейчас Россия защищает территории, которые веками находились в ее составе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время встречи с военными в Чечне. По словам Медведева, Россия защищает те территории, которые веками входили в ее состав, но которые попытались у неё отнять.