Медведев: Россия защищает земли, веками находившиеся в ее составе
Зампредседателя Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что сейчас Россия защищает территории, которые веками находились в ее составе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление он сделал во время встречи с военными в Чечне. По словам Медведева, Россия защищает те территории, которые веками входили в ее состав, но которые попытались у неё отнять.
«Сейчас для нашей страны действительно особый период. Мы защищаем нашу страну, наших людей, территории, которые являются интегральной частью нашего государства, которые были в составе нашего государства на протяжении веков и которые у нас попытались отнять», — заявил он.
Напомним, что 19 февраля Медведев прилетел в Грозный. В аэропорту его встретил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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