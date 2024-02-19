Кадыров высказался о взятии Авдеевки

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал взятие Авдеевки. Он назвал это еще одним шагом к победе, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева», — сказал глава Чечни.

Он также отметил, что взять данный населенным пункт под контроль было «очень важно», поскольку из него украинская сторона стреляла по мирным жителям. Кадыров добавил, что вместе с Авдеевкой Российская армия освободила несколько сел в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что считает трудным восстановление Авдеевки во время боевых действий.