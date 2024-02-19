В Госдуме ответили на заявление Литвы о возможном нападении России на НАТО

«Это полный абсурд. (...) С военной точки зрения мы не можем нападать на них в том варианте, в котором они заявляют. Это даже технически невозможно. (...) Мы можем уничтожить НАТО, но никогда не ставили такую задачу. А все что они говорят — это просто бред сумасшедшего», — заявил парламентарий.