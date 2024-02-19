Стало известно, когда Госдума рассмотрит запрет рекламы для иноагентов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на пленарном заседании 20 февраля законодательный орган рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет для граждан России размещать рекламу на ресурсах иноагентов. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Володин сделал по итогам заседания Совета Думы. Отметим, что председатель Госдумы также возглавил группу депутатов, которая внесла этот законопроект на рассмотрение.

«Государственная дума во вторник, 20 февраля, рассмотрит в первом чтении поправки в законодательство, запрещающие рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов», — заявил он.