ДЭГ 2024: как зарегистрироваться на выборы президента России

В 2024 году состоятся выборы президента России. Проголосовать за кандидата граждане смогут как на избирательных участках, так и в формате дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Подробности – в материале «Рамблера».

Даты выборов президента в 2024 году

В 2024 году президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Это первый случай за всю историю выборов, когда голосование будет многодневным.

Что представляет собой дистанционное электронное голосование

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) является голосованием, которое не предусматривает посещения избирательного участка. Отдать свой голос можно с помощью личного компьютера, планшета или смартфона. ДЭГ проводят онлайн на специальном интернет-портале Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Когда начинается и заканчивается регистрация на ДЭГ на выборах

У избирателей уже появилась возможность зарегистрироваться, пишут «Известия». Уточняется, что регистрацию открыли 29 января. Зарегистрироваться можно будет до 23:59 мск 11 марта. Стоит учесть, что прохождение регистрации для жителей Москвы не предусмотрено, поскольку для них ДЭГ проводят на портале mos.ru.

Кто может проголосовать онлайн на выборах президента и в каких регионах это доступно

Принять участие в голосовании могут все граждане РФ, которым на 17 марта исполнится 18 лет. ДЭГ доступно гражданам с постоянной пропиской в ряде регионов. Среди них -Республика Карелия, Республика Крым, Чувашская Республика, Алтайский край, Камчатский край, Пермский край, Архангельская область, Белгородская область, Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область, Калининградская область, Калужская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Псковская область, Ростовская область, Свердловская область, Томская область, Челябинская область, Ярославская область, Ненецкий автономный округ, город федерального значения Москва, город федерального значения Севастополь.

Подача заявки на дистанционное голосование через «Госуслуги»

Подача заявления предполагает наличие подтвержденного аккаунта на «Госуслугах». Если аккаунт не верифицирован, необходимо направить код подтверждения на личный мобильный номер. Авторизовавшись, нужно нажать на «Начать» во вкладке «Подача заявления для участия в электронном голосовании». Регистрация на ДЭГ требует подтверждения адреса регистрации по месту жительства. Так, может потребоваться корректировка, если адрес не совпадает. Затем нужно будет проверить, правильно ли указаны паспортные данные. После этого гражданин подтверждает актуальность прикрепленного к учетной записи номера. Избирателем подтверждается корректность введенных данных, а также обозначается осведомленность в том, что в случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке очно будет нельзя. Затем отправляется код подтверждения на мобильный номер телефона. В личном кабинете должен появиться статус «Учтено».

Отмена заявки в ДЭГ

Заявление на портале «Госуслуги» необходимо отозвать в том случае, если гражданин передумал голосовать посредством ДЭГ и хочет прийти в избирательный участок. Это необходимо сделать до 11 марта. Заявление отзывают в течение двух рабочих дней.

Кандидаты на пост президента России

Как сообщает РИА Новости, Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты РФ самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин.Кроме того, в кампании принимают участие выдвиженцы от парламентских партий: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»).