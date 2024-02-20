Как узнать номер избирательного участка по адресу на выборах президента

В России весной пройдут выборы президента. На определенные даты в стране сформируют специальные территориальные единицы для проведения процедуры голосования и последующего подсчета голосов. Они называются избирательными участками. О том, как узнать номер избирательного участка по адресу на выборах, - в материале «Рамблера».

Дата выборов

Выборы президента России в текущем году впервые будут проходить три дня. Голосование начнется в пятницу, 15 марта, и завершится в воскресенье, 17-го числа. Проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00 в любой из дней как на участках, так и дистанционно.

Избирательный участок по адресу

Перед выборами гражданам отправляют приглашения – в них указан нужный адрес избирательного участка. В том случае, если приглашение не дошло до адресата, необходимо получить информацию самостоятельно. Есть несколько способов найти нужный участок для голосования. Так, сначала можно зайти на сайт «Госуслуги», затем выбрать вкладку «Мои выборы», где размещена исчерпывающая информация о предстоящем избирательном процессе.

Также у избирателей есть возможность выбрать участок, если в день голосования гражданин будет находиться далеко от места жительства по прописке. Для этого нужно пройти во вкладку «Выбрать участок». Таким образом, не выходя из дома, гражданин может выбрать любой пункт из списка и привязаться к нему.

Кроме того, посмотреть адрес и номер избирательного участка можно на сайте ЦИК (Центральной избирательной комиссии). Там же представлен перечень кандидатов и состав участковой избирательной комиссии. Чтобы найти все эти данные, необходимо воспользоваться строкой поиска, вписав свой адрес – по месту регистрации.

Кандидаты на пост президента России

Как сообщает РИА Новости, Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты РФ самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин. Кроме того, в кампании принимают участие выдвиженцы от парламентских партий: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Ожидается, что 10 февраля будет опубликован полный список лиц, которые попадут в избирательный бюллетень.

Подведение итогов