Посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отказалось от приезда на президентские выборы в Россию в качестве наблюдателей, подтвердив непрофессионализм и русофобскую позицию. Газета.Ru

«Они сами отказались от приезда, подтвердив тем, что это непрофессиональная, концептуально слабая организация и структура, которая занимает откровенно русофобскую позицию», — заявил дипломат. Он также добавил, что БДИПЧ занимает откровенно русофобскую позицию. По мнению Аскальдовича, наблюдатели на выборах справятся и без участия организации. Lenta.ru