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МИД ФРГ вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева

Внешнеполитическое ведомство ожидает дипломата в связи со смертью Алексея Навального в колонии.

МИД ФРГ вызвал российского посла в Берлине
© РИА Новости

«Министр Анналена Бербок перед началом встречи в Брюсселе ещё раз прокомментировала это происшествие. Сегодня федеральное правительство и министерство иностранных дел вызывают посла России», — сказала представитель МИДа журналистам.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального 16 февраля. Там уточнили, что осуждённый потерял сознание после прогулки.

В Кремле сегодня заявили, что вопрос выдачи тела родственникам лежит вне сферы компетенций администрации президента, а слова западных политиков по поводу случившегося абсолютно недопустимы.

Политика
Анналена Бербок
Сергей Нечаев
Алексей Навальный
ФСИН
Берлин
Брюссель
Германия