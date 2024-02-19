МИД ФРГ вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева
Внешнеполитическое ведомство ожидает дипломата в связи со смертью Алексея Навального в колонии.
«Министр Анналена Бербок перед началом встречи в Брюсселе ещё раз прокомментировала это происшествие. Сегодня федеральное правительство и министерство иностранных дел вызывают посла России», — сказала представитель МИДа журналистам.
Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального 16 февраля. Там уточнили, что осуждённый потерял сознание после прогулки.
В Кремле сегодня заявили, что вопрос выдачи тела родственникам лежит вне сферы компетенций администрации президента, а слова западных политиков по поводу случившегося абсолютно недопустимы.