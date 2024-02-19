Правительству РФ в нынешнем году предстоит заняться увеличением реальных доходов граждан и снижением уровня бедности. Поручение об этом дал президент России Владимир Путин.

Задачу предстоит исполнять совместно с исполнительными органами регионов РФ и Центробанком. Вышеуказанной цели необходимо добиться при реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года.

Президент назвал увеличение доходов граждан ключевой задачей. При исполнении поручения, согласно документу, необходимо обратить особое внимание на динамику увеличения доходов россиян, имеющих невысокий уровень дохода.

Доклад кабмина Путин ждет в срок до 15 марта, а затем до 1 июня и 1 декабря 2024 года. Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернаторы и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Кроме того, президент поручил кабмину и Центральному банку снизить напряженность на рынке труда. В том числе надо идти путем повышения эффективности системы профессионального и дополнительного образования. Об этом также сообщается на сайте Кремля.

Среди ключевых задач Путин назвал и удовлетворение растущего внутреннего спроса на товары и услуги.