В Госдуме сообщили, когда может состояться послание президента

Послание президента России Владимира Путина может состояться 29 февраля. Об этом сообщил депутат Госдумы Станислав Наумов в ходе парламентских слушаний на тему законодательного обеспечения поддержки индустрии детских товаров в России, передает РИА Новости.

«29 февраля будет послание президента», — сказал он.

До этого «Ведомости» сообщали, что Владимир Путин, вероятно, обратится с посланием Федеральному собранию РФ в самом конце февраля.

Один из источников издания считает, что одной из возможных дат может быть 29 февраля, однако она может корректироваться в зависимости от графика российского лидера. Другие источники «Ведомостей» не исключают и других дат, например, 27 или 28 февраля.