Премьер Эстонии рассказала о «послании Путина»

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о «послании» президента России Владимира Путина, что «Эстония является российской территорией». Об этом она рассказала в интервью Financial Times.

«[Путин] хочет передать послание, что Эстония на самом деле является российской территорией, и у него есть юрисдикция над нами», — сказала эстонский премьер.

Так она прокомментировала свое объявление в розыск в России.

Ранее Каллас заявила, что не боится последствий розыска на российской территории. Как премьер предположила, такое решение связано со слухами о ее скором назначении на пост главы дипломатии Евросоюза, приуроченного к отставке занимающего эту должность сейчас Жозепа Борреля.