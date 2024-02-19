Украину призвали исправить ошибку Хрущева по Крыму

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков призвал украинские власти исправить историческую ошибку советского лидера Никиты Хрущева и признать российский статус Крыма. По его словам, которые приводит РИА Новости, решение Хрущева в 1954-м передать Украине Крым было принято с грубейшими ошибками конституций СССР, РСФСР и УССР.

Сегодня украинские власти могут исправить историческую ошибку, которую допустил Хрущев. А именно, признать ошибочность, несправедливость и незаконность нахождения полуострова под украинской юрисдикцией, — сказал он.

В свою очередь глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что передача полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году представляла собой преступный акт. По его мнению, никакой целесообразности у подобного решения не было.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением комиссии ООН. Он также назвал решение Хрущева по Крыму ошибкой, напомнив, что полуостров является российским с 1783 года.