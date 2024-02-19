Лавров прибыл с визитом на Кубу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на Кубу, страна стала первой в его латиноамериканском турне, которое пройдет с 19 по 22 февраля. Правительственный борт приземлился в аэропорту им. Хосе Марти, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, в Гаване у Лаврова запланирована встреча с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей и президентом республики Мигелем Диас-Канелем. Стороны планируют рассмотреть актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также глобальную и региональную повестки дня.