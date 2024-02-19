В Крыму назвали передачу полуострова УССР преступным актом

Константинов считает, что у этого решения не было никакой целесообразности. Причину придумывали уже потом, чтобы «оправдать содеянное», добавил он.

«Иногда кажется, что этот акт, как по мне, — преступный акт, но окончательное слово в его оценке должно быть за судом, был совершен под воздействием сиюминутного импульса: захотелось, раз — и готово», — сказал он.

Глава крымского парламента при этом указал, что не следует также исключать вероятность сделки Никиты Хрущева с руководителями УССР в обмен на лояльность. Константинов подчеркнул, что других рациональных причин в передаче Крыма просто не существует. По его словам, упомянутый процесс можно сравнить с тем, как отдают «мешок картошки» или дарят имение вместе с крепостными всех возрастов.