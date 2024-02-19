В Крыму назвали передачу полуострова УССР преступным актом
Преступным актом назвал глава парламента Крыма Владимир Константинов передачу полуострова в состав УССР в 1954 году. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее 19 февраля 1954 президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Затем 26 апреля указ вошел в историю как передача Крыма Украине.
Константинов считает, что у этого решения не было никакой целесообразности. Причину придумывали уже потом, чтобы «оправдать содеянное», добавил он.
«Иногда кажется, что этот акт, как по мне, — преступный акт, но окончательное слово в его оценке должно быть за судом, был совершен под воздействием сиюминутного импульса: захотелось, раз — и готово», — сказал он.
Глава крымского парламента при этом указал, что не следует также исключать вероятность сделки Никиты Хрущева с руководителями УССР в обмен на лояльность. Константинов подчеркнул, что других рациональных причин в передаче Крыма просто не существует. По его словам, упомянутый процесс можно сравнить с тем, как отдают «мешок картошки» или дарят имение вместе с крепостными всех возрастов.
«Те, кто сегодня осмеливается говорить о каком-то там "возврате" Крыма Украине, относятся к крымчанам как к крепостным, как к этой самой пресловутой картошке. Но мы не овощи», — заявил Константинов.