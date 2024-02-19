Лекарства для животных хотят продавать без сертификатов на фоне дефицита

В России предложили продавать лекарства для животных без сертификатов из-за дефицита на рынке. Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с Леонидом Слуцким.

«В РФ предлагается до 1 января 2026 года ввести мораторий на требование специальной сертификации импортных лекарств и вакцин для животных. Специальное заключение необходимо для реализации этих препаратов», — передает газета «Известия» со ссылкой на текст законопроекта.

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский заявил, что российский рынок не может обеспечить животных нужным количеством ветпрепаратов. По его словам, если импорт препаратов сократится из-за ужесточения правил их ввода в оборот, то будут большие проблемы, передает «Национальная служба новостей».