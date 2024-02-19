В России предложили отрегулировать деятельность курьеров

Департамент транспорта Москвы, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и бизнесмены обсудили стандарт работы курьерских сервисов и их дальнейшее развитие, пишет РБК со ссылкой на несколько источников.

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По данным издания, власти предлагают отрегулировать деятельность курьеров. Обсуждение прошло еще 30 января, но известно о нем стало только сейчас.

По данным источников, Дептранс задумался над созданием системы регистрации и учета курьеров, которая будет контролировать время работы, перемещения и другие параметры. Кроме того, участники мероприятия предложили проводить единое тестирование на знание правил безопасного вождения. Они хотят фиксировать городскими камерами ID курьеров по номерам на сумках и форме.

Кроме того, они указали на необходимость сверять планы открытия дарксторов (места хранения и сбора заказов) с городскими властями для развития транспортной инфраструктуры вокруг них. При этом речь идет о саморегулировании и договоренностях с регулятором, а не о законодательных изменениях.