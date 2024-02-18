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Пашинян заявил, что Армения не является союзником России по вопросу Украины

Армения не является союзником Российской Федерации по вопросу Украины. Об этом на встрече с представителями армянской диаспоры Германии заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

Пашинян: Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины
© globallookpress.com

«Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России», — сказал он.

Он отметил, что это «искренняя позиция» Еревана.

«Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ — дружественный нам народ», — добавил Пашинян.

Пашинян заявил, что РФ больше не может быть основным военным партнером Армении

До этого Пашинян заявил, что Ереван больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности в связи с конфликтом на Украине.

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