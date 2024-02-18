Пашинян: Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины

Армения не является союзником Российской Федерации по вопросу Украины . Об этом на встрече с представителями армянской диаспоры Германии заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян , сообщает ТАСС.

«Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России», — сказал он.

«Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ — дружественный нам народ», — добавил Пашинян.

До этого Пашинян заявил, что Ереван больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности в связи с конфликтом на Украине.