Балицкий заявил, что Украина исчезла 10 лет назад
Украина перестала существовать десять лет назад, когда в Киеве произошел государственный переворот и к власти пришли последователи украинского нацизма. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Балицкий отметил, что ровно 10 лет назад в Киеве начался государственный переворот.
«Сегодня ровно десять лет, как начались срежиссированные Западом массовые убийства в Киеве, когда Украина перестала существовать и так называемая «революция достоинства» стала торжеством ненависти, целью которой было утопить все в крови, в крови своих же граждан», — написал Балицкий.
По его словам, в 2014 году произошло самое большое предательство народа Украины. На авансцену вышли террористы, преступники, моральные уроды и самозванцы. Они срывали с ветеранов георгиевские ленты и медали, запрещали говорить и думать на русском языке, физически уничтожали несогласных с идеологией украинского нацизма.
Балицкий подчеркнул, что бой с украинским нацизмом, разросшимся и приобретшим поддержку Запада, продолжается.
«Теперь мы бьем нацизм, как били наши прославленные деды, до последнего, во имя каждого невинно замученного, за каждого преданного и убитого. Во имя нашего мира и будущего, чтобы больше никогда не повторилось», — подытожил губернатор Запорожской области.