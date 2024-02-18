Балицкий заявил, что Украина исчезла 10 лет назад

«Теперь мы бьем нацизм, как били наши прославленные деды, до последнего, во имя каждого невинно замученного, за каждого преданного и убитого. Во имя нашего мира и будущего, чтобы больше никогда не повторилось», — подытожил губернатор Запорожской области.