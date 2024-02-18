Путин заявил о готовности России к диалогу о мирном урегулировании

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что Москва готова к мирному урегулированию на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Корреспонденты задали главе государства вопрос, готова ли Россия сесть за стол переговоров с Украиной.

«Если Запад хочет мирного урегулирования конфликта на Украине — пожалуйста, Россия готова», — пояснил российский лидер.

Путин заметил, что Москва желала завершить конфликт мирным путем даже после начала спецоперации, но Киев не был к этому готов.