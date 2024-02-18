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Путин заявил о готовности России к диалогу о мирном урегулировании

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что Москва готова к мирному урегулированию на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Корреспонденты задали главе государства вопрос, готова ли Россия сесть за стол переговоров с Украиной.

«Если Запад хочет мирного урегулирования конфликта на Украине — пожалуйста, Россия готова», — пояснил российский лидер.

Путин заметил, что Москва желала завершить конфликт мирным путем даже после начала спецоперации, но Киев не был к этому готов.

Путин ответил на вопрос, почему СВО не началась раньше

Глава государства напомнил, что РФ перешла к инструментам военного характера после просьб о помощи от жителей Донбасса.

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