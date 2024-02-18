«Рассчитывали на порядочность наших партнёров. Рассчитывали, что договорённости, которые были достигнуты в том же Минске — Минские соглашения — в конечном итоге будут исполняться всеми. Мы же только позднее узнали истинное положение дел, когда бывшие канцлер Германии и президент Франции сказали, что они и не собирались выполнять эти соглашения», — сказал он.