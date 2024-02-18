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Путин заявил, что надеялся на порядочность партнёров в рамках Минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывал на порядочность партнёров и реализацию Минских соглашений.

Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, который выложил у себя в Telegram фрагмент беседы.

«Рассчитывали на порядочность наших партнёров. Рассчитывали, что договорённости, которые были достигнуты в том же Минске — Минские соглашения — в конечном итоге будут исполняться всеми. Мы же только позднее узнали истинное положение дел, когда бывшие канцлер Германии и президент Франции сказали, что они и не собирались выполнять эти соглашения», — сказал он.

По его словам, российская сторона старалась реализовать соглашения, «как бы сложны они не были для обеих сторон».

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