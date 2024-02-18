Путин назвал сроки запуска сохранившейся нитки «Северного потока»

Президент России Владимир Путин напомнил, что после взрывов уцелела одна из веток «Северного потока». Он добавил, что на ее запуск требуется неделя, пишет ТАСС.

Глава государства пояснил, что все зависит от политической воли правительства Германии.

Берлину, уточнил российский лидер, достаточно открутить вентиль и сказать: «Мы хотим получать». И ФРГ начнет получать газ.

«Неделя нужна [на запуск оборудования и закачку газа]. Но не хотят», - заметил Путин.