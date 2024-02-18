Песков раскрыл подробности операции по освобождению Авдеевки

Президент России Владимир Путин внимательно следил за ходом операции по освобождению Авдеевки, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Так, глава государства выслушал первые доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в 4 утра 17 февраля.

Следующий доклад президент затребовал в 11 утра, третий доклад выслушал после обеда, отметил Песков.

«В тот момент уже началось массовое бегство противника из Авдеевки, оставление боевых позиций. Потребовалось еще несколько часов для начала зачистки города нашими бойцами», — пояснил пресс-секретарь.