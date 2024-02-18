Медведев отреагировал на решение Парижа оказать дополнительную помощь Киеву

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение Парижа оказать дополнительную помощь Киеву на сумму €3 млрд, заметив, что французские фермеры не оценят такое доказательство любви. Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в Х.

"Франция не в состоянии сопротивляться своему новому партнеру: ее бесцеремонный друг-свинья получил новые гарантии любви. Впрочем, вряд ли этот роман оценят французские фермеры и другие жертвы Макрона. Особенно потому, что за эту любовь нужно платить - €3 млрд", - написал политик, сопроводив свой пост изображением.

На картинке петуха, который является одним из национальных символов Франции, подминает под себя огромная свинья, раскрашенная в цвета украинского флага.

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16 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое предусматривает выделение Парижем дополнительной военной помощи Киеву на сумму €3 млрд. Документ вступил в силу сразу после подписания, срок его действия составляет 10 лет.