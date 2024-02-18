Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что конфликт на Украине закончится очень быстро, если Запад перестанет оказывать помощь Киеву. Такую точку зрения он высказал в беседе с "Лентой.Ru", комментируя слова Байдена о том, что ВСУ могут потерять и другие города после ухода из Авдеевки.

"Если Украина перестанет получать американскую помощь, конфликт закончится очень быстро", - заявил парламентарий.

В случае, если Киев продолжит получать помощь от Соединенных Штатов, исход конфликта не изменится, но продлится дольше, подчеркнул депутат.

До этого Джо Байден допустил, что ВСУ могут потерять и другие города после бегства из Авдеевки. Он обвинил конгресс США в медлительности в вопросе выделения дополнительного финансирования властям Украины. На вопрос журналистов удастся ли Украине не потерять и другие города, Байден ответил, что "в этом не уверен".