Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что конфликт на Украине закончится очень быстро, если Запад перестанет оказывать помощь Киеву. Такую точку зрения он высказал в беседе с "Лентой.Ru", комментируя слова Байдена о том, что ВСУ могут потерять и другие города после ухода из Авдеевки.
"Если Украина перестанет получать американскую помощь, конфликт закончится очень быстро", - заявил парламентарий.
В случае, если Киев продолжит получать помощь от Соединенных Штатов, исход конфликта не изменится, но продлится дольше, подчеркнул депутат.
До этого Джо Байден допустил, что ВСУ могут потерять и другие города после бегства из Авдеевки. Он обвинил конгресс США в медлительности в вопросе выделения дополнительного финансирования властям Украины. На вопрос журналистов удастся ли Украине не потерять и другие города, Байден ответил, что "в этом не уверен".
Он счел "неэтичным" и "абсурдным" отказаться от поддержки Киева, в такой трудный момент, когда у ВСУ заканчиваются снаряды. Президент США пообещал бороться за то, чтобы украинская армия получила "необходимые боеприпасы". Байден признался, что дал обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому добиться выделения дополнительного финансирования.