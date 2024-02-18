$92.55+0.7399.35+0.94
Войти в почту

Путин объяснил ажиотаж вокруг его интервью Карлсону

Президент России Владимир Путин связал ажиотаж вокруг его интервью американскому журналистку Такеру Карлсону с желанием людей во всем мире услышать альтернативную Западной точку зрения.

Путин объяснил ажиотаж вокруг его интервью Карлсону
© РИА Новости

Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, который выложил у себя в Telegram фрагмент беседы.

«Точного ответа у меня нет, но могу предположить, что это связано с желанием очень многих людей, и в нашей стране, и в мире, получить альтернативную точку зрения и узнать правду», — сказал российский лидер.

Ранее Путин высказал мнение, что западной аудитории, особенно американцам, будет непросто понять историческую часть его интервью журналисту из США Такеру Карлсону.

Политика
Павел Зарубин
Владимир Путин