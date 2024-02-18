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Путин: историческая часть интервью может помочь Западу понять наши мысли

Президент России Владимир Путин назвал журналистам причины, по которым значительную часть интервью с телеведущим Такером Карлсоном посвятил истории страны. Об этом пишет ТАСС.

Глава России отметил, что для зрителей за рубежом важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние.

Вместе с тем, допустил российский лидер, американским слушателям было непросто разобраться в истинных причинах действия России.

Путин подмигнул Карлсону после «исторической справки» в интервью

Президент отметил, что история Соединенных Штатов относительно короткая, а он начал с 862 года, что еще осложнило восприятие.

«Я-то дал просто наиболее известную теорию норманнского происхождения, и то думаю, что для западного слушателя, зрителя это было непросто. Тем более для американцев», — пояснил Владимир Путин.

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