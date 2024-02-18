Захарова заявила, что недругов РФ корежит из-за взятия Авдеевки

"Вот поэтому всех недругов так и корежит. Дай Бог всем нашим сил!" - написала дипломат, комментируя сообщение о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки группировкой войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.