Захарова заявила, что недругов РФ корежит из-за взятия Авдеевки российской армией
Взятие Вооруженными силами России Авдеевки "так и корежит" всех недругов Москвы. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
"Вот поэтому всех недругов так и корежит. Дай Бог всем нашим сил!" - написала дипломат, комментируя сообщение о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки группировкой войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.
Этот населенный пункт под Донецком представлял собой мощный оборонительный узел Вооруженных сил Украины.
Как сообщили в Минобороны РФ, в результате операции освобождена территория площадью 31,75 кв. км, потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1,5 тыс. военнослужащих. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.