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Захарова высмеяла закурившего в прямом эфире Кулебу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посмеялась в своем Украины Дмитрием Кулебой, затянувшегося сигаретой в эфире украинского новостного телемарафона.

Захарова высмеяла закурившего в прямом эфире Кулебу
© Lenta.ru

«Находящийся в Мюнхене Кулебище затянулся в прямом эфире, и ведущий произнес: "Мы Вас чуем". Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары», — написала Захарова.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба закурил сигару в прямом эфире телемарафона. На выложенных кадрах видно, как министр слушает вопросы телеведущих, однако вместо того, чтобы ответить на них, улыбнулся, достал почти потухшую сигару и сделал затяжку.

Политика
Дмитрий Кулеба
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