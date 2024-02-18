Захарова высмеяла закурившего в прямом эфире Кулебу

«Находящийся в Мюнхене Кулебище затянулся в прямом эфире, и ведущий произнес: "Мы Вас чуем". Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары», — написала Захарова.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба закурил сигару в прямом эфире телемарафона. На выложенных кадрах видно, как министр слушает вопросы телеведущих, однако вместо того, чтобы ответить на них, улыбнулся, достал почти потухшую сигару и сделал затяжку.