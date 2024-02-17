В России ответили Макрону на обвинение в «агрессивном» поведении Москвы

«На самом деле в последние два года поведение западных стран, прежде всего США и Европы, нацелены на удушение России во всех сферах. Прежде всего санкционные пакеты, информационная блокада, вранье, агрессивность военная, связанная с поставками и подталкиванием режима [президента Украины Владимира] Зеленского на боевые действия. Речь идет о том, что пределов лжи Макрон и его коллеги в Европе не знают», — заявил Карасин.