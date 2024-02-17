Захарова прокомментировала заявление Зеленского об отводе войск из Авдеевки
Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского об отводе войск из Авдеевки, объяснила это решение Киева.
По ее словам, причиной стала не необходимость «сохранить жизни людей», а умение «воевать» только против мирных граждан.
«ЗеПрезидент с бандой умеют «воевать» только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан. Все остальное для них значения не имеет», – написала она в Telegram-канале.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки.