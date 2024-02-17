Антонов назвал вмешательством в дела России реакцию США на смерть Навального

Реакция американских официальных лиц на смерть Алексея Навального представляет собой очередную попытку вмешаться во внутренние дела РФ. С такой оценкой выступил посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ.

По словам главы российского диппредставительства, "уход из жизни человека - всегда трагедия".

"Важно в этой ситуации разобраться во всех деталях происшедшего. Однако местные политики не хотят ждать и уже обвинили во всем российские власти", - подчеркнул Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства.

"Закономерно возникает вопрос: а судьи кто? Налицо очередная попытка вмешаться во внутренние дела Российской Федерации. А смерть - лишь повод", - заявил посол РФ, отметив, что "такая политика неприемлема".

"Лучше бы здешним деятелям сосредоточиться на проблемах своей страны, требующих безотлагательного решения", - констатировал он.