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Антонов назвал реакцию США на смерть Навального попыткой вмешаться во внутренние дела РФ

Реакция американских официальных лиц на смерть Алексея Навального представляет собой очередную попытку вмешаться во внутренние дела РФ. С такой оценкой выступил посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ.

Антонов назвал вмешательством в дела России реакцию США на смерть Навального
© ТАСС

По словам главы российского диппредставительства, "уход из жизни человека - всегда трагедия".

"Важно в этой ситуации разобраться во всех деталях происшедшего. Однако местные политики не хотят ждать и уже обвинили во всем российские власти", - подчеркнул Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства.

"Закономерно возникает вопрос: а судьи кто? Налицо очередная попытка вмешаться во внутренние дела Российской Федерации. А смерть - лишь повод", - заявил посол РФ, отметив, что "такая политика неприемлема".

"Лучше бы здешним деятелям сосредоточиться на проблемах своей страны, требующих безотлагательного решения", - констатировал он.

Как подчеркнул посол РФ, "ощущение таково, что для Вашингтона главное не разобраться в проблеме, какой бы чувствительной она ни была, а хлестануть посильнее нашу страну". "Здесь ищут повод для уничижительных выпадов, а главное - для введения дополнительных санкций. Задача - спасти разваливающийся американский порядок, основанный на неких правилах", - отметил Антонов.

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