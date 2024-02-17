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В посольстве России заявили МИД Британии о неприемлемости вмешательства в дела РФ

Советник-посланник посольства России в Лондоне, вызванный в пятницу в МИД Великобритании в связи со смертью Алексея Навального, заявил представителям британской стороны о неприемлемости вмешательства во внутренние дела РФ. Об этом говорится в переданном ТАСС комментарии российского диппредставительства.

В посольстве РФ заявили МИД Британии о неприемлемости вмешательства в дела страны
© globallookpress.com

"16 февраля советник-посланник посольства действительно был приглашен на беседу в МИД Великобритании. В ходе встречи британская сторона озвучила ряд предвзятых и оторванных от реальности оценок ситуации, связанной со смертью гражданина Алексея Навального, а также попыталась без всяких на то оснований возложить на российские власти ответственность за произошедшее, - говорится в документе. - В этой связи с российской стороны была подчеркнута категорическая неприемлемость попыток Великобритании вмешиваться в сугубо внутреннее дело нашей страны".

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