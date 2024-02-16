Дипломат указал на неизбежное признание Западом интересов России

Посол РФ в Венгрии: рано или поздно Запад признает российские интересы
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов заявил, что страны Запада «рано или поздно» признают интересы Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Magyar Nemzet.
Дипломат также добавил, что на данном этапе Запад не готов к перезагрузке отношений с Москвой. По его мнению, сегодня международное сообщество «находится на перепутье, как это было много раз до этого», но в интересах человечества предотвратить перерастание конфликта в полное уничтожение международного сотрудничества.
«Конфронтация обостряется, и отсутствуют серьезные признаки какого-либо желания перезагрузить отношения с Россией. Тем не менее рано или поздно западным странам придется начать равноправный диалог относительно нашего общего будущего, и чем скорее это произойдет, тем лучше. В конечном счете они должны признать законные интересы России и отказаться от своей политики угроз и запугивания», — заявил он.
Станиславов также считает, что нормализация отношений возможна, если сторонам удастся достичь справедливого баланса между интересами сторон.
«Однако это требует готовности к компромиссу при планировании нашего совместного будущего для общего блага, отказа от диктата, принуждения и разделения мира на "демократии" и "автократии"», — подытожил посол.