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Посол РФ в Венгрии: рано или поздно Запад признает российские интересы

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов заявил, что страны Запада «рано или поздно» признают интересы Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Magyar Nemzet.

Дипломат указал на неизбежное признание Западом интересов России
© РИА Новости

Дипломат также добавил, что на данном этапе Запад не готов к перезагрузке отношений с Москвой. По его мнению, сегодня международное сообщество «находится на перепутье, как это было много раз до этого», но в интересах человечества предотвратить перерастание конфликта в полное уничтожение международного сотрудничества.

«Конфронтация обостряется, и отсутствуют серьезные признаки какого-либо желания перезагрузить отношения с Россией. Тем не менее рано или поздно западным странам придется начать равноправный диалог относительно нашего общего будущего, и чем скорее это произойдет, тем лучше. В конечном счете они должны признать законные интересы России и отказаться от своей политики угроз и запугивания», — заявил он.

Станиславов также считает, что нормализация отношений возможна, если сторонам удастся достичь справедливого баланса между интересами сторон.

«Однако это требует готовности к компромиссу при планировании нашего совместного будущего для общего блага, отказа от диктата, принуждения и разделения мира на "демократии" и "автократии"», — подытожил посол.

Ранее Станиславов сравнил ужесточение таможенных правил Евросоюза для россиян со Средневековьем.

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