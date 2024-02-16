Дипломат указал на неизбежное признание Западом интересов России

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов заявил, что страны Запада «рано или поздно» признают интересы Москвы . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Magyar Nemzet.

Дипломат также добавил, что на данном этапе Запад не готов к перезагрузке отношений с Москвой. По его мнению, сегодня международное сообщество «находится на перепутье, как это было много раз до этого», но в интересах человечества предотвратить перерастание конфликта в полное уничтожение международного сотрудничества.