МИД предупредил россиян о рисках пребывания в Абхазии

Министерство иностранных дел России в своем Telegram-канале сообщило о рисках безопасности при посещении Абхазии.

По данным ведомства, совершивший тяжелое преступление в отношении россиянки житель Абхазии Э.Г. Абухба 2 февраля вышел на свободу после смягчения приговора. МИД заявил о снисходительном отношении властей республики к подобным инцидентам.

«Это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты», - говорится в сообщении.