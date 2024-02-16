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Путин объяснил, почему хочет расширить альянсы с дружественными партнерами

Россия будет расширять международные экономические альянсы с дружественными партнерами, потому что «невозможно выпускать все самим», заявил президент РФ Владимир Путин совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности. При этом он отметил, что отечественное производство, несмотря на внешнее давление, стабильно развивается, а локальные компании успешно заменяют импортную продукцию там, где были западные бренды, передает ТАСС.

Путин объяснил, почему хочет расширить альянсы с дружественными партнерами
© Администрация президента РФ

Все выпускать на собственной площадке, на собственной территории невозможно, да и не нужно. Но тем не менее и поэтому, в том числе, мы намерены расширять международные индустриальные и технологические альянсы, выстраивать кооперационные цепочки с коллегами из ЕврАзЭС, из стран БРИКС, да и вообще с другими государствами и объединениями, которые готовы к совместной работе, — сказал он.

При этом Путин отметил, что отечественное производство, несмотря на внешнее давление, стабильно развивается. По его словам, локальные компании успешно заменяют импортную продукцию там, где были западные бренды.

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