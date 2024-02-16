Путин объяснил, почему хочет расширить альянсы с дружественными партнерами

Все выпускать на собственной площадке, на собственной территории невозможно, да и не нужно. Но тем не менее и поэтому, в том числе, мы намерены расширять международные индустриальные и технологические альянсы, выстраивать кооперационные цепочки с коллегами из ЕврАзЭС, из стран БРИКС, да и вообще с другими государствами и объединениями, которые готовы к совместной работе, — сказал он.