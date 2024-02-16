Сенатор Джабаров: Парламентская Ассамблея ОБСЕ требует перезагрузки
Парламентская Ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в настоящее время утрачивает свой потенциал в качестве площадки для конструктивного и взаимоуважительного диалога и требует серьезной перезагрузки. Об этом заявил первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Как сообщили в Совете Федерации, сенатор принял участие в координационной встрече глав парламентских делегаций стран — участниц ОДКБ в Парламентской Ассамблее ОБСЕ. Мероприятие проходило по видеосвязи. Его провела председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса парламента Казахстана Айгуль Куспан.
В ходе встречи Джабаров, который является руководителем сенаторской части российской парламентской делегации в ПА ОБСЕ, предложил парламентариям стран — участниц ОДКБ более тесно координировать свои усилия на международных площадках.
Он рассказал партнерам по ОДКБ о том, что делегация Федерального Собрания решила воздержаться от участия в предстоящей зимней сессии ПА ОБСЕ, которая запланирована на 22-23 февраля в Вене.
«Считаем, что Ассамблея, к сожалению, теряет свой потенциал в качестве площадки для конструктивного и взаимоуважительного диалога и требует серьезной перезагрузки», — сказал сенатор.
Он напомнил, что сейчас в Совете Федерации совместно с Госдумой и российским МИД обсуждают вопрос о необходимости продолжения дальнейшей работы в ПА ОБСЕ. При этом сенатор не теряет надежду, что ПА ОБСЕ при соблюдении изначально заложенных принципов ее работы может со временем вернуть себе статус востребованной площадки межпарламентского взаимодействия.