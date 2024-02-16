Сенатор Джабаров: Парламентская Ассамблея ОБСЕ требует перезагрузки

Парламентская Ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в настоящее время утрачивает свой потенциал в качестве площадки для конструктивного и взаимоуважительного диалога и требует серьезной перезагрузки. Об этом заявил первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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Как сообщили в Совете Федерации, сенатор принял участие в координационной встрече глав парламентских делегаций стран — участниц ОДКБ в Парламентской Ассамблее ОБСЕ. Мероприятие проходило по видеосвязи. Его провела председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса парламента Казахстана Айгуль Куспан.

В ходе встречи Джабаров, который является руководителем сенаторской части российской парламентской делегации в ПА ОБСЕ, предложил парламентариям стран — участниц ОДКБ более тесно координировать свои усилия на международных площадках.

Он рассказал партнерам по ОДКБ о том, что делегация Федерального Собрания решила воздержаться от участия в предстоящей зимней сессии ПА ОБСЕ, которая запланирована на 22-23 февраля в Вене.

«Считаем, что Ассамблея, к сожалению, теряет свой потенциал в качестве площадки для конструктивного и взаимоуважительного диалога и требует серьезной перезагрузки», — сказал сенатор.