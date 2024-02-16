Путину доложили о смерти Навального

Президенту России Владимиру Путину доложено о смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России ) в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , его цитирует ТАСС.

Навальный умер в исправительной колонии «Полярный волк» на Ямале. В УФСИН по региону сообщили, что осужденный почувствовал себя плохо сразу после прогулки и потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. Предварительно, смерть Навального наступила из-за оторвавшегося тромба. ФСИН после его гибели направит комиссию для установления всех обстоятельств его смерти.