ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью осужденного блогера Алексея Навального, это не требует дополнительных поручений. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в своем Telegram-канале приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин.

"Насколько мы знаем, сейчас в соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснениями и так далее", - сказал представитель Кремля.

"Это уже каких-то не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас все и руководствуются", - уточнил он.

При этом Песков не стал комментировать причины смерти заключенного, потому что "это должны медики как-то выяснять".