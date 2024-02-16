Оружие против "сердца России" и попрошайка Киев. Главное из выступления Лаврова

Евросоюз делает ставку на передачу Киеву дальнобойного оружия для ударов по "сердцу России", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на научно-практической конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины".

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Министр выразил уверенность, что отношения России с Западом когда-нибудь восстановятся, назвал так называемую формулу мира, выдвинутую Киевом, пустышкой и напомнил, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, могут в будущем вернуться домой.

ТАСС собрал основные заявления Лаврова.

О роли Запада в украинском конфликте

ЕС в рекомендациях для Украины исходит из того, что Киеву не победить нынешними методами: "Поэтому нужно делать ставку на передачу Украине еще более дальнобойного оружия, чтобы они доставали до сердца России, как Евросоюз это описывает, и тем самым сеять смуту и панику, подрывать доверие народа. Это разве не прямое участие в войне? Конечно".

Запад не скрывает, что объявил России войну: "И хотя всячески говорят, что "мы только вооружаем Украину, а она воюет сама", все понимают, что это вранье"."Запад использует Украину во всех смыслах, для того чтобы сдерживать Россию, для того чтобы, как они говорят, нанести России стратегическое поражение, не позволить ей играть роль на мировой арене, которая ей положена по праву".

В результате Украина, унаследовавшая от Советского Союза богатейший промышленный потенциал, превратилась "в самое бедное государство Европы, в территорию вымирающую, без преувеличения, а киевские власти - всеми признанный международный попрошайка".

Отношения России с Западом когда-нибудь восстановятся, но срок зависит не от Москвы: "Это их проблема. Мы делали столько уступок, жестов доброй воли, как президент напомнил, что уже исчерпан лимит этих жестов".

О переговорах по Украине

Запад пытается "охмурить" страны глобального большинства для присоединения к тупиковой "формуле мира". "То, что это пустышка и просто как минимум неумная инициатива, это всем понятно".Что касается переговоров Москвы с Киевом, президенту Украины Владимиру Зеленскому следует сперва отменить собственный указ, запрещающий их вести: "Мяч не на нашей стороне, это все прекрасно понимают".

О наемниках на Украине

"Наемничество - опасная практика", ведь люди, умеющие только "устраивать теракты, стрелять и убивать", могут когда-нибудь вернуться домой, например в Колумбию: "А в Колумбии есть кому с кем спорить и всегда было кому с кем соперничать. Но мы очень надеемся, что колумбийское руководство это прекрасно понимает, как и руководители других стран".

Украинские посольства грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях: "Когда на сайте посольства Украины висит предложение быть завербованным для войны, это вызывает возмущение. Мы несколько раз привлекали внимание западных хозяев киевского режима, чтобы они их немножко урезонили, - ничего не происходит. Где-то эта вербовочная деятельность затихла, но потом снова продолжилась".

Об интервью Путина

Реакция американцев на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону говорит о полной информационной блокаде общества в США: "Им скармливают внутренний нарратив, прежде всего демократической партии".

"Получается, что ни о какой свободе слова речь не идет". Хотя есть американская конституция, которая требует, чтобы был доступ к любой информации, и международные обязательства, принятые в рамках ОБСЕ.

О реформе ООН

Реформа ООН должна "устранить историческую несправедливость" и обеспечить представительство стран мирового большинства, но это долгий процесс.