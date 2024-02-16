Слуцкий: РФ не допустит вмешательства в выборы президента

В нашей стране сформирована достаточная правовая база для предотвращения вмешательства извне, в том числе в выборный процесс. Естественно, Запад пытается на разных уровнях предпринимать такие попытки вмешательства. Они фиксируются по линии и СВР, и профильных парламентских структур. Есть четкий инструментарий, в том числе и на законодательном уровне, как им противостоять. Мы не позволим никаким внешним силам дестабилизировать или раскачать ситуацию в России, — сказал Слуцкий.